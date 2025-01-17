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وزير خارجية الاحتلال: لم نحقق أهداف الحرب على غزة ومسؤوليتنا ثقيلة - أخبار كلمتك

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وزير خارجية الاحتلال: لم نحقق أهداف الحرب على غزة ومسؤوليتنا ثقيلة - أخبار كلمتك

وزير خارجية الاحتلال: لم نحقق أهداف الحرب على غزة ومسؤوليتنا ثقيلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:15 مساءً - نقلت القناة الـ12 العبرية، عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، قوله:طوال شهور لم نتمكن من إعادة مختطف واحد حي من قطاع غزة لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة.

إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب على غزة 

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي في حديثه للقناة ال12 العبرية:" رغم الضربات القوية التي تلقتها حماس فإننا لم نحقق أهداف الحرب بشأنها".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى تتضمن الإفراج عن ألفي أسير فلسطيني، بينهم مئات المحكومين بالسجن المؤبد.

المرحلة الأولى من صفقة الأسرى 

ونشرت وزارة القضاء الإسرائيلية قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في الدفعة الأولى، والتي تضمنت أسماء 95 أسيرا.

وفي السياق ذاته، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، مصادقة الحكومة المصغرة على اتفاق غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن تل أبيب حصلت على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم يتم تلبية المطالب الأمنية.

وأكدت حركة حماس، أمس الخميس، التزامها باتفاق وقف النار الذي أعلن عنه الوسطاء.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن حركة حماس تحاول خلق أزمة في اللحظات الأخيرة تمنع التوصل لتسوية.

نتنياهو يتهم حماس بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق

 وفي وقت باكر من صباح الخميس، اتهم بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" بمحاولة إجراء تعديلات على الاتفاق ضمن "محاولة أخيرة" للتنصل من شرط أساس تتمسك به إسرائيل حول الإفراج عن الأسرى الذين تزعم تل أبيب بأنهم "رموز للإرهاب".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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