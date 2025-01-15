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رئيس الاحتلال: صفقة وقف إطلاق النار ترافقها تحديات ويجب الإصرار على تحقيق مصالحنا - أخبار كلمتك

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رئيس الاحتلال: صفقة وقف إطلاق النار ترافقها تحديات ويجب الإصرار على تحقيق مصالحنا - أخبار كلمتك

رئيس الاحتلال: صفقة وقف إطلاق النار ترافقها تحديات ويجب الإصرار على تحقيق مصالحنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 10:35 مساءً - قال  الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، إن صفقة وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس سترافقها تحديات عدة وعلينا الإصرار على تحقيق مصالحنا الأمنية والدفاع عن كل مواطنينا.

هرتسوج يعلق على صفقة وقف إطلاق النار بغزة

وزعم الرئيس الإسرائيلي، أن عودة المختطفين تساهم في تعزيز مناعتنا القومية وثقة شعبنا بالدولة.

وأعلنت حركة حماس، مساء اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرا.

حماس توجه الشكر لكل الشعب الفلسطيني ومن ساهم في وقف الحرب


كما أشارت في بيان لها إلى أن اتفاق وقف العدوان على غزة محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو لتحقيق أهداف شعب فلسطين في التحرير والعودة.

وقالت الحركة: "إن الاتفاق يأتي انطلاقا من مسئوليتنا بوقف العدوان الصهيوني ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة".


كما أعربت الحركة عن تقديرها وشكرها لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، موجهة الشكر لكل من وقف مع شعب فلسطين وساهم في فضح الاحتلال ووقف العدوان عربيا وإسلاميا ودوليا.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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