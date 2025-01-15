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انقسام في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

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انقسام في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

انقسام في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:25 مساءً - نقل موقع واللا العبري عن مصادر أمنية قولها  إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي لم يتلق تعليمات بتغيير أساليب القتال في قطاع غزة رغم تقدم المفاوضات.

 انقسام بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية بخصوص صفقة الأسرى مع حماس 
 

وأضافت المصادر الأمنية في حديثها مع الموقع العبري: "هناك انقسام في المؤسسة الأمنية بشأن التنازلات التي قد تحصل عليها حماس في الصفقة".
 

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استشهاد 26 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

وأكدت المصادر أن حركة حماس نجحت في تجنيد مزيد من العناصر، وتستخدم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل لم يكن يعرفها.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير  اليوم الأربعاء، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لم يحسم أمره بشأن صفقة الرهائن.

موقف سموتريتش من صفقة الأسرى 


وأضافت الصحيفة العبرية في تقريرها أن سموتريتش لم يوضح في بيانه اليوم كيف ينوي التصويت على الصفقة المتبلورة من المفاوضات.

وفي سياق متصل  قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعرض على الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه بشكل نهائي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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