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شهداء وجرحى من المدنيين بقصف للعدو على مخيم جنين - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جنين في الضفة الغربية.

 

غارات للعدو الإسرائيلي على مخيم جنين 

وفي بيان لاحق، أكدت الوزارة استشهاد 4 أشخاص آخرين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف نفس المنطقة، مما يرفع حصيلة الشهداء إلى 9 أشخاص على الأقل حتى الآن، وسط استمرار التصعيد العسكري.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر الشديد في ظل العمليات العسكرية التي خلفت خسائر بشرية ومادية، بينما دعت الأطراف الدولية إلى التهدئة وضبط النفس.

واشنطن: اقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل 20 يناير

وعلى صعيد الحديث المتعلق بصفة وقف إطلاق النار فى غزة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن هناك تفاؤلًا بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل 20 يناير المقبل.

وأوضح كيربي، أن المفاوضات أحرزت تقدمًا كبيرًا، قائلًا: "نعتقد أننا اقتربنا بشكل كبير من إتمام الصفقة". وأضاف أن الجهود الأميركية تتركز حاليًّا على معالجة الفجوات المتبقية لضمان نجاح المفاوضات.

يأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء التصعيد في غزة والتوصل إلى تفاهمات دائمة بين الأطراف المعنية.

 

القناة 12 الإسرائيلية: توقيع الاتفاق خلال ساعات أو في غضون يومين

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق المرتقب قد يتم توقيعه خلال الساعات القادمة، أو على أقصى تقدير في غضون يومين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوقعات بشأن التوصل إلى تفاهمات نهائية بين الأطراف المعنية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة القائمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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