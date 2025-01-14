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هل اقترب موعد انتهاء الحرب بعد تحرير ود مدني؟ متحدث الجيش السوداني يرد (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل اقترب موعد انتهاء الحرب بعد تحرير ود مدني؟ متحدث الجيش السوداني يرد (فيديو) - أخبار كلمتك

هل اقترب موعد انتهاء الحرب بعد تحرير ود مدني؟ متحدث الجيش السوداني يرد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:30 مساءً - قال العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني إن مدينة  ود مدني مهمة للغاية من الناحية الإستراتيجية لا سيما أنها  تلي الخرطوم عاصمة البلاد من حيث الأهمية والكثافة السكانية العالية.

 

أهمية ود مدني السودانية

وتابع خلال تصريحات ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر":"مدينة ود مدني التي سيطر الجيش السوداني عليها، بها أكبر مشروع زراعي هو مشروع الجزيرة، بالإضافة أن هذه الولاية تقع في وسط البلاد، وتربط العاصمة الخرطوم بولايات السودان الشرقية والغربية والجنوبية وولايات الوسط، وهي أيضا لها أهمية اقتصادية كبيرة وبها العديد من الصناعات الصغيرة والصناعات التحويلية وبالتالي لها أهمية كبرى في السودان".

وبسؤاله بعد نجاح الجيش السوداني، هل أصبح الدعم السريع بلا تأثير، علق:"نجاح عملياتنا في منطقة وسط البلاد والجزيرة وتطهير مدينة مدني بكل تأكيد هو يضعف ويحد من تمدد وجود مليشيا الدعم السريع في هذه المناطق وهو يمكن أن يعتبر نقطة تحول في هذه الحرب".

 

رسالة الجيش السوداني للسودانيين

وعن الرسالة التي يوجهها الجيش السوداني للسودانيين داخل البلاد وخارجها، قال إن القوات المسلحة تعدكم بأن تبذل كل غال ونفيس في إنهاء هذا التمرد وحسم هذه الحرب وتؤكد أنها مستمرة في اداء واجبها الوطني المقدس والدفاع على سيادة وكيان البلاد، وستستمر العمليات  حتى تطهير آخر شبر في البلاد من دنس هذا التمرد".

 

موعد انتهاء الحرب في السودان

هل اقترب موعد انتهاء الحرب وإعادة إعمار السودان؟ علق:"لا يمكن أن نحدد موعد لانتهاء هذه الحرب ولكن بإذن الله وبمواصلة جهود قواتنا سنعمل على أن تنتهي هذه الحرب في أسرع ما يمكن لتتم إعادة إعمار الأماكن التي دمرتها هذه الحرب".

 

 

موقف تاريخي لمصر تجاه السودان

وأختتم:"ننظر باحترام وتقدير للموقف المصري تجاه السودان، مشيرا إلى أن مصر فتحت أبوابها أمام السودانيين وتحملت العدد الكبير الذي لجأوا إليها وهذا موقف تاريخي لن ينساه لهم الشعب السوداني".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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