إعادة إعمار غزة، تقديرات بوصول التكلفة لـ 80 مليار دولار وهذه هي أبرز العقبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:00 مساءً - إعادة إعمار غزة، يبدو أننا قاب قوسين أو أدني من إعلان وقف إطلاق النار في غزة بعد أكثر من 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر، والذي أسفر عن استشهاد 46645 فلسطينيا وإصابة 110012 آخرين بالإضافة إلى آلاف المفقودين.

ومع اقتراب الإعلان عن وقف إطلاق النار، بدأ الحديث عن اليوم التالي للحرب ومصير عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

أكثر من 156 ألف شهيد ومصاب في قطاع غزة

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 46,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانٍ لها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,012 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

إعادة إعمار قطاع غزة ستتكلف أكثر من 80 مليار دولار

وفي وقت سابق كشفت دراسة لمؤسسة راند البحثية الأمريكية أن إعادة إعمار قطاع غزة سيكلف أكثر من 80 مليار دولار، وأن إزالة الأنقاض وحدها ستكلف ما يزيد على 700 مليون دولار.

وخلصت الدراسة إلى:

- الحرب على غزة خلّفت 42 مليون طن من الأنقاض، وهو ما يكفي لملء ما يزيد على 1.3 مليون شاحنة.

- تكلفة إزالة الركام والأنقاض يزيد على 700 مليون دولار وتستغرق عدة سنوات.

- عملية إزالة الأنقاض معقدة بسبب وجود القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، فضلا عن مصاعب العثور على مواقع للتخلص من كل تلك الأنقاض الملوثة.

وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 70% من مساكن غزة تضررت بين تدمير كلي وجزئي، إلى جانب المستشفيات والمرافق الأخرى والمصانع والورش والشركات.

وأوضحت أن الحرب أدت لدمار اجتماعي كانت محصلته تمزيق الأسر وهو ما خلّف أكثر من 17 ألف طفل يتيم، وفقد عشرات آلاف الأسر عائليها، حيث تظهر تقديرات منظمة العمل الدولية أن 25% ممن استشهدوا في غزة كانوا من الرجال في سن العمل.

80 عامًا لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة وأفضل سيناريو خلال 16 عاما

وفي شهر مايو الماضي، أفاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة، بأن إعادة بناء المنازل في قطاع غزة يمكن أن تستمر إلى القرن المقبل إذا سارت الوتيرة بتوجه إعادة الإعمار نفسها في الصراعات السابقة، بحسب «رويترز».

وقدرت الأمم المتحدة آنذاك، تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار نتيجة "حجم الدمار الهائل وغير المسبوق فيه" وذلك كان بعد مرور نحو 8 أشهر من الحرب على غزة، ثم في أكتوبر الماضي، أي بعد مرور عام من العدوان، قدرت الأمم المتحدة أن تكلفة إعادة اعمار قطاع غزة ستتجاوز الـ50 مليار دولار أمريكي.

وبحسب جريدة «الشرق الأوسط»، أوضح التقييم، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن غزة بحاجة إلى «قرابة 80 عامًا لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل».

ولكن التقرير ذكر أنه «في أفضل سيناريو ممكن، بحيث يتم تسليم مواد البناء بشكل أسرع 5 مرات مما كان عليه الأمر في الأزمة السابقة عام 2021، فإن ذلك سيتيح إعادة الإعمار بحلول عام 2040.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، في بيان صدر في وقت سابق من العام الماضي، إن «المعدلات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، والدمار الجسيم، والزيادة الحادة في الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة، ستؤدي إلى أزمة إنمائية خطرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة».



دمار غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري في وقت سابق: "حجم الدمار ضخم وغير مسبوق، إنها مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية".

وتابع الدردري: "جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية، وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن"، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

وأشار إلى أن "الاعتماد على "الأطر التقليدية" لإعادة البناء تعني أن "الأمر قد يستغرق عقودا من الزمن، والشعب الفلسطيني لا يملك رفاهية عقود من الزمن، لذلك من المهم أن نقوم بسرعة بإسكان الناس في سكن كريم وإعادة حياتهم الطبيعية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات الثلاث الأولى بعد وقف إطلاق النار".

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