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المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

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المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:50 مساءً - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، مساء اليوم الثلاثاء، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات في المتناول.

وأضاف مستشار ألمانيا: "اتفاق غزة مهم لإعادة الرهائن وتخفيف المعاناة بالقطاع".

 

حماس تعلق على مفاوضات وقف إطلاق النار

واليوم، أعربت حركة حماس عن ارتياحها لمجريات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أنها تأمل أن تنتهي الجولة الحالية باتفاق شامل وواضح.

وأوضحت الحركة أنها أجرت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن التقدم المحرز، مشددة على ضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة ومتطلباتها

 

وصول صفقة غزة إلي مرحلة حاسمة

وفي المقابل، قال مسؤول إسرائيلي أن صفقة غزة وصلت إلى مرحلة حاسمة، معربًا عن أمله في الدخول قريبًا إلى مرحلة إتمام الاتفاق.

وزعم المسؤول أن الإنجازات الهائلة التي حققتها إسرائيل في الحرب جعلت حماس تغير موقفها، مشيرًا إلى أن المحادثات الحالية تشهد تقدمًا ملحوظًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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