زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

زلزال عنيف يضرب جنوب غرب اليابان وتحذير من تسونامي - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تطلق هذا الامر اليوم في عدن - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مستشار سعودي يثير الجدل ويتحدث عن هذا الأمر الساخر في المساحات الجنوبية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الفنانة طروب.. نجمة الستينيات التي رفضت الزواج من فريد الأطرش - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

«انتحرت بسبب التنمر».. ريناد عادل طالبة بالصف السادس الابتدائي أبكت الجميع بجوابها الأخير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

بدء تصوير فيلم Supergirl رسميا - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين 13 يناير - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: ندعم الجهود المشتركة والبناءه مع كافة الجهات والمنظمات العالمية - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

السيسي يتابع التنسيق بين وزارتي التعليم بشأن نظام البكالوريا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إعلام إسرائيلي: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا بحرب غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلام إسرائيلي: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا بحرب غزة - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: 80% من قادة لواء جفعاتي قتلوا أو جرحوا بحرب غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:35 مساءً -  ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، أن 80% من قادة لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي قتلوا أو جرحوا في العدوان على قطاع غزة. 

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان، عن مقتل 10 جنود وإصابة العشرات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي  خلال الـ72 ساعة الأخيرة في شمال قطاع غزة.

 

مقتل أكثر من 10 جنود إسرائيليين في غزة خلال 72 ساعة

وقال أبو عبيدة  إنه "بعد أكثر من 100 يوم على عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش العدو شمال قطاع غزة، لا يزال مجاهدونا يكبدونه خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت خلال الساعات الـ 72 الأخيرة أكثر من 10 قتلى وعشرات الإصابات".

txt

استشهاد 33 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وأضاف  أن "الخسائر في صفوف جيش الاحتلال هي أكثر بكثير مما يعلنه، وسيندحر العدو عن شمال القطاع خائبا يجر أذيال الخزي دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة، وإن الإنجاز الوحيد الذي حققه هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

90 شهيدا ومصابا في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي بغزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق