البرهان: السودان تواجه حربا ممنهجة من عدة أطراف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:20 مساءً - قال قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اليوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربا ممنهجة تعددت أطرافها، متحدثا عن شروط توقف الحرب في السودان.

البرهان يوضح كيفية انتهاء الحرب بالسودان

وأكد البرهان أن الحرب لن تتوقف إلا بخروج قوات الدعم السريع، التي يتزعمها محمد حمدان دقلو حميدتي، من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين وإيقاف الدعم من الدول التي تدعمها سياسيا وعسكريا، مشددا على أن علاقات السودان ستبنى على مواقف الدول من هذه الحرب.

استهداف سد مروي ومحطات الكهرباء

وكان الجيش السوداني، أعلن الاثنين، أن قوات الدعم السريع استهدفت عبر المسيرات سد مروي، ومحطة الكهرباء، ما أدى إلى وقوع خسائر.

وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة في مروي إنها تصدت إلى عدد من تلك المسيرات في المنطقة، فيما تحدثت مصادر محلية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء سد مروي.

مروي هو سد كهرومائي يقع على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية بالسودان على بعد 350 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.

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