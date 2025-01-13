استشهاد 33 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 03:00 مساءً - استشهد 33 شخصًا على الأقل، اليوم الإثنين، بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

استشهاد33 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في غزة

وسقط عدد من الشهداء أثناء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في شارع المعامل، بالقرب من مفترق الشعبية في حي الدرج جنوب مدينة غزة.

كما استشهد 6 أشخاص على الأقل بقصف عنيف استهدف حي الدرج، واستشهد 8 أشخاص بينهم طفلة وأصيب آخرون، في قصف لتجمعين المواطنين قرب مفرق ضبيط، ومحيط برج الزهارنة في غزة.

الاحتلال يواصل عدوانه علي قطاع غزة

وتواصل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46584 فلسطينيًّا، وإصابة 109731 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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