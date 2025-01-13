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تركيا تعلن زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا - أخبار كلمتك

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تركيا تعلن زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا - أخبار كلمتك

تركيا تعلن زيادة إمدادات الطاقة إلى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 02:41 مساءً -  أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبرسلان بايراكتار، اليوم الإثنين، أن بلاده ستزيد إمدادات الطاقة إلى دمشق للمساهمة بإرساء الاستقرار في سوريا وفي المنطقة.

وقال ألبرسلان بايراكتار خلال كلمته اليوم الإثنين في أعمال الدورة الـ 15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) المنعقدة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي:"إنه من حيث موقعنا الجغرافي، نقوم حاليا بتزويد جارنا العراق بالطاقة، وسنزيد إمدادات الطاقة إلى سوريا، للمساهمة بإرساء الاستقرار في سوريا وفي المنطقة".

ألبرسلان بايراكتار: تركيا تسعى لزيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة

ولفت ألبرسلان بايراكتار إلى أن تركيا تسعى لزيادة ارتباطاتها بالأسواق المجاورة في مجال الطاقة، ومضاعفتها 3 مرات

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 وأضاف: “سنعمل على مضاعفة قدرتنا على إنتاج والطاقة المتجددة أربع مرات ولتحقيق ذلك نحتاج إلى استثمار بنحو 80 مليار دولار”.

وأشار ألبرسلان بايراكتار إلى ضرورة اتباع سياسات دقيقة في الطاقة العالمية، والحاجة إلى حلول أكثر إبداعا بالسياسات الخاصة بنموذج الأعمال والعالم المالي. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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