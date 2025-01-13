موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 8 - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

رسالة كورتوا لجماهير ريال مدريد بعد خماسية برشلونة بالكلاسيكو - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

إسقاط طائرة مسيرة غرب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين بقانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تترأس اجتماعا موسعا لقطاع الرعاية الاجتماعية - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

سفير ألمانيا: ملتزمون بالعمل مع مصر لتطوير مسارات تنقل العمالة بين البلدين - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

مجلس النواب يوافق على عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء التحقيق - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة: تشغيل 3 أسواق جديدة لليوم الواحد في هذه المناطق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

إعلام إسرائيلي: نتنياهو فشل في إقناع سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إعلام إسرائيلي: نتنياهو فشل في إقناع سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: نتنياهو فشل في إقناع سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 12:21 مساءً -  ذكرت  هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدعم صفقة تبادل الأسرى قد باءت بالفشل.

 

نتنياهو يفشل في إقناع سموتريتش بصفقة الأسرى 

 ويأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها سموتريتش قال فيها إن “صفقة التبادل التي تتبلور كارثة للأمن القومي الإسرائيلي”، على حد زعمه.

ونقلت وكالة رويترز  عن مسؤول مطلع قوله: إن هناك انفراجة بالدوحة عقب محادثات بين قادة المخابرات الإسرائيلية ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء قطر بشأن غزة.

 

انفراجة في مفاوضات الأسرى 

وأوضحت وكالة رويترز أنه تم إرسال مسودة نهائية لوقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى إلى إسرائيل وحماس للموافقة عليها.

txt

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس

 وأكدت أن رئيس وزراء قطر التقى بوفد حماس والتقى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة قبل يوم تنصيب ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب وشرق لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق