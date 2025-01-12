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نائب ترامب يتحدث عن موعد إبرام اتفاق في قطاع غزة - أخبار كلمتك

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نائب ترامب يتحدث عن موعد إبرام اتفاق في قطاع غزة - أخبار كلمتك

نائب ترامب يتحدث عن موعد إبرام اتفاق في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:25 مساءً - قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن اتفاق الإفراج عن الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار قد يبرم قبل نهاية ولاية بايدن.

 

تهديد ترامب لحركة حماس

ومساء اليوم، قال نائب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الثمن الذي قد تدفعه حركة حماس هو تمكين الولايات المتحدة لدولة الاحتلال من القضاء على ما تبقى منها.

وأضاف فانس: "ترامب هدد حماس بشكل واضح بأنها ستدفع ثمنا غاليا إذا لم يتم التوصل لصفقة قبل وصوله البيت الأبيض".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم تتم إعادة الأسرى الإسرائيليين بحلول موعد تنصيبي فإن أبواب الجحيم ستفتح على مصراعيها.

 

إطلاق سراح الأسري من قطاع غزة

ويوم الإثنين الماضي، عاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى التهديد من جديد بخصوص الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قبل تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال سابقًا إنه سيكون هناك "جحيم يدفع ثمنه" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب في مقابلة إذاعية مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "بالضبط ما تقوله - إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الرهائن بحلول الوقت الذي أتولى فيه منصبي، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه".

 

ترامب أفضل صديق لـ دولة الاحتلال

وأضاف ترامب: "أنا أفضل صديق لإسرائيل.. لقد نقلت السفارة إلى القدس - كان كل شيء جيدًا، بما في ذلك اتفاقيات إبراهيم، وكل حدث إيجابي كبير في إسرائيل مؤخرًا كان بفضلي. يجب أن أشير أيضًا إلى أنني أؤيد السلام - الآن هو الوقت المناسب".

ويضيف: "لا أعتقد أنني مضطر للخوض في هذا الأمر، لكن لن تكون الكلمة "لا تفعل"، كما تعلمون"، في إشارة إلى التحذير الذي أطلقه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 10 أكتوبر 2023، في خطاب تعهد فيه بدعم الاحتلال في أعقاب 7 أكتوبر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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