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صحة غزة تعلن خروج 27 مستشفى عن الخدمة في شمال القطاع - أخبار كلمتك

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صحة غزة تعلن خروج 27 مستشفى عن الخدمة في شمال القطاع - أخبار كلمتك

صحة غزة تعلن خروج 27 مستشفى عن الخدمة في شمال القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:30 مساءً - قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المواطنين في أماكن سكنهم، مضيفا أنّ الوضع في المستشفيات كارثي إذ خرج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

خروج 27 مستشفى في غزة خارج الخدمة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بأنّ شمال القطاع الآن بات بلا خدمات صحية جراء القصف المستمر، لافتا إلى أنّ جيش الاحتلال أخرج 27 مستشفى عن الخدمة.

قصف طائرات الاحتلال 

فيما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنباء عن سقوط 5 مصابين جراء قصف لطائرات الاحتلال في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة، كما نقلت أنباءً أخرى عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأكدت بلدية النصيرات أنّ خدماتها ستتوقف، خلال 48 ساعة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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