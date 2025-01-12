صحة غزة تعلن خروج 27 مستشفى عن الخدمة في شمال القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:30 مساءً - قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المواطنين في أماكن سكنهم، مضيفا أنّ الوضع في المستشفيات كارثي إذ خرج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

خروج 27 مستشفى في غزة خارج الخدمة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بأنّ شمال القطاع الآن بات بلا خدمات صحية جراء القصف المستمر، لافتا إلى أنّ جيش الاحتلال أخرج 27 مستشفى عن الخدمة.

قصف طائرات الاحتلال

فيما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، أنباء عن سقوط 5 مصابين جراء قصف لطائرات الاحتلال في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي غزة، كما نقلت أنباءً أخرى عن استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأكدت بلدية النصيرات أنّ خدماتها ستتوقف، خلال 48 ساعة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات الصرف الصحي.

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