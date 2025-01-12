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لا قطرة ماء أو حليب، سفير أمريكا ينتقد غطرسة الاحتلال تجاه غزة - أخبار كلمتك

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لا قطرة ماء أو حليب، سفير أمريكا ينتقد غطرسة الاحتلال تجاه غزة - أخبار كلمتك

لا قطرة ماء أو حليب، سفير أمريكا ينتقد غطرسة الاحتلال تجاه غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:10 مساءً - شدد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، مساء اليوم، أن إيجاد بديل لحركة حماس في غزة بدءا من الجانب الأمني هو تحد صعب، ويتعين إبداء بعض الاستعداد للتعامل مع دور للسلطة الفلسطينية بالقطاع.

السفير الأمريكى فى إسرائيل ينتقد حكومة الاحتلال

في مقابلة أخيرة قبل مغادرة تل أبيب، قال السفير الأمريكى فى حوار مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن إسرائيل بحاجة إلى قادة قادرين على اتخاذ قرارات سياسية جريئة لتحقق مكاسب استراتيجية، مع الإشارة إلى تأثير الحرب الحالية على العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية وصناع القرار في المستقبل.

وتابع فى قائلا خلال الحوار، صدمت بقول الإسرائيليين إنه لا قطرة ماء وحليب ووقود ستدخل غزة، محذرا من التعنت المفرط مع سكان القطاع.

نائب ترامب يكشف تفاصيل تهديدات لحركة حماس

كشف جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، ما يعنيه الأخير من تهديداته لحركة حماس بـ جحيم فى الشرق الأوسط، الذي ظل يرددها خلال الأيام الماضية.

وقال جيه دي فانس، أن ترامب هدد حماس بشكل واضح بأنها ستدفع ثمنا غاليا إذا لم يتم التوصل لصفقة تبادل أسري قبل وصوله البيت الأبيض.

ولفت نائب ترامب، إلى أن الثمن الذي قد تدفعه حركة حماس، فى حال عدم الإفراج عن الأسرى، هو تمكين الولايات المتحدة لإسرائيل من القضاء على ما تبقى منها.

 

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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