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أول تعليق من نتنياهو على مقتل 4 من جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

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أول تعليق من نتنياهو على مقتل 4 من جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

أول تعليق من نتنياهو على مقتل 4 من جنود الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:10 مساءً - قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إنه يشعر بالحزن جراء مقتل 4 من جنود جيش الاحتلال في شمال غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ومن جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينا مزدوجا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وفي إحصائية أخرى لقتلى جيش الاحتلال في كمين بيت حانون، كشفت وسائل  إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان، تنفيذ عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال 

ونشرت سرايا القدس، مشاهد من تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة "ثاقب" قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا بقطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مشاهد من "تفجير عبوتين مضادتين للدروع من نوع ثاقب في آلية عسكرية صهيونية قرب الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا ضمن معركة طوفان الأقصى".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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