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إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران - أخبار كلمتك

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إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران - أخبار كلمتك

إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - ذكرت  وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء أن طائرات  أمريكية بريطانية شنت 5 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ ضربات ضد الحوثيين

وفي السياق ذاته قالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين".

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جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: "إن الحوثيين استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".

وفي وقت سابق قال محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية: إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة.

هجمات أمريكية على اليمن

وشدد محمد علي الحوثي في حديثه على أن: "التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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