إعلام الحوثيين: 5 غارات أمريكية بريطانية على محافظة عمران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأربعاء أن طائرات أمريكية بريطانية شنت 5 غارات استهدفت مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

القيادة الوسطى الأمريكية تنفذ ضربات ضد الحوثيين

وفي السياق ذاته قالت القيادة الوسطى الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: "نفذنا ضربات دقيقة على منشآت تخزين أسلحة تقليدية متطورة تحت الأرض تابعة للحوثيين".

جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر

وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية: "إن الحوثيين استخدموا هذه المرافق لشن هجمات على سفننا الحربية وأخرى تجارية".

وفي وقت سابق قال محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثي اليمنية: إن هجمات واشنطن على اليمن إرهابية وتساند الكيان الإسرائيلي بإبادة أبناء غزة.

هجمات أمريكية على اليمن

وشدد محمد علي الحوثي في حديثه على أن: "التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات إسنادنا لغزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.