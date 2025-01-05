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وزير المالية السوري: زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ - أخبار كلمتك

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وزير المالية السوري: زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ - أخبار كلمتك

وزير المالية السوري: زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 05:15 مساءً - أعلن وزير المالية السوري محمد عبد الحليم أبا زيد، اليوم الأحد، زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ بعد الانتهاء من الهيكلة الحكومية.

 

زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400% كإجراء طارئ

وقال وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية لرويترز: "رواتب موظفي القطاع العام ستُصرف في 5 أو 6 يناير.. زيادة الرواتب ستكلف نحو 1.65 تريليون ليرة سورية شهريا".

وأضاف وزير المالية السوري: "زيادة الرواتب ستتم تمويلها من خلال الخزانة العامة والمساعدات الإقليمية والاستثمارات وربما من خلال تجميد الأصول السورية المحتفظ بها في الخارج".

 

استئناف الرحلات الدولية من وإلى مطار دمشق

في سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، عن استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي ابتداء من 7 يناير الجاري.

وقال الصليبي في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

وأضاف رئيس هيئة الطيران المدني: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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