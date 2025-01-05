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تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

تجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 03:45 مساءً - تجددت الاشتباكات العنيفة بين المقاومة والسلطة الفلسطينية  في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية خلال محاولة الأجهزة الأمنية التقدم نحو المخيم.

ويوم الخميس الماضي ذكرت تقارير إعلامية، أن الاشتباكات تجددت بين قوات أمن السلطة الفلسطينية ومقاومين في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في جنين

 ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا.

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تجدد الاشتباكات بين أمن السلطة الفلسطينية والمقاومة في جنين

 واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما.

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين.

 

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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