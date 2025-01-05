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وزير إسرائيلي يدعو إلى دعم صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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وزير إسرائيلي يدعو إلى دعم صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

وزير إسرائيلي يدعو إلى دعم صفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 03:25 مساءً - قال وزير الثقافة والرياضة وعضو حزب الليكود الإسرائيلي، ميكي زوهار، إنه يجب أن يدعم أعضاء الحكومة ما وصفها بالصفقة المهمة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، في تقرير لها اليوم الأحد، أن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع سيتوجه غدا الاثنين إلى قطر للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل. 

رئيس الموساد يتوجه الى قطر 

ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” وسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 مظاهرات لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة

كما نظمت مظاهرات في القدس وحيفا، واندلعت اشتباكات مع الشرطة بعد مسيرة في  تل أبيب، وجرى اعتقال 6 أشخاص، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

واكتسبت التظاهرات أهمية خاصة بعد أن أصدرت حركة حماس مقطع فيديو لإحدى المحتجزات، يظهر الجندية الشابة ليري ألباج، البالغة من العمر 19 عاما والتي تم احتجازها في السابع من أكتوبر 2023.

وبينما تعتبر إسرائيل هذه الفيديوهات حربا نفسية من قبل حماس، يرى أقارب المحتجزين أن فيها دلائل حاسمة على أن أحباءهم ما زالوا على قيد الحياة.

وكانت ألباج جندية مراقبة تتمركز في قاعدة ناحال عوز القريبة من قطاع غزة.

ويتهم المتظاهرون وأنصار المحتجزين نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والإفراج عن المحتجزين، وهو ينفي ذلك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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