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بلينكن يكشف عن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في غزة - أخبار كلمتك

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بلينكن يكشف عن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في غزة - أخبار كلمتك

بلينكن يكشف عن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 07:20 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب في غزة بشكل دائم هي من خلال اتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

 

إنهاء الحرب  في غزة 

واعتبر بلينكن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أكبر عائقين يحولان دون التوصل إلى إنهاء الحرب في غزة يتعلقان بالدافع الذي يحرك حماس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي:  لقد أمضينا أشهرا في العمل على خطة ما بعد الصراع مع العديد من البلدان في المنطقة والشركاء العرب.

وتابع: إذا لم تتح لنا الفرصة للبدء في محاولة تنفيذها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلمها إلى إدارة ترامب القادمة ويمكنها أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدمًا في ذلك.

 

 المعاناة في غزة كانت هي الدافع لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع 

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن المعاناة في غزة كانت هي الدافع لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع من خلال استعادة الرهائن والوصول إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد بلينكن أن الوضع يعتبر جيد بشأن ضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر 2023. وقال: "دمرت إسرائيل القدرات العسكرية لحماس. كما قضت على القيادة المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر".


وقبل وقت سابق استأنف في العاصمة القطرية الدوحة ممثلون عن إسرائيل وحركة حماس المفاوضات بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام إسرئيلية بأن تل أبيب تنتظر ردا من حركة حماس، وأن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء".

في المقابل، أعلنت حركة حماس "جديتها وإيجابيتها وسعيا للتوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة بما يحقق طموحات وأهداف الشعب وأهمها وقف العدوان وحماية الشعب في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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