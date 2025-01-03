إصابة رئيسة المفوضية الأوروبية بمرض شديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:09 مساءً - أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ستيفان دي كيرسميكر، في بيان، اليوم الجمعة، عن إصابة رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين بمرض شديد وتوقفت مؤقتا عن أداء مهامها.

تشخيص إصابة رئيسة المفوضية الأوروبية بنوع حاد من الالتهاب الرئوي

ونقلت وكالة PAP البولندية عن ستيفان دي كيرسميكر قوله: "ألغت الرئيسة فون دير لاين التزاماتها في الأسبوعين الأولين من شهر يناير".

ووفقا لكيرسمايكر، بسبب إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ألغت رئيسة المفوضية الأوروبية رحلتها إلى غدانسك بمناسبة تنصيب الرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وسيعقد الاجتماع "في وقت لاحق".

رئيسة المفوضية الأوروبية تلغي زيارتها إلى بولندا

يذكر أن بولندا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن أورسولا فون دير لاين هي سياسية ألمانية تنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم، وأول امرأة تشغل منصبي وزير العمل والتأمينات الاجتماعية ووزير الدفاع في بلادها.

وعام 2019 أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة المفوضية الأوروبية.

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