الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بترتيب الدوري بعد قرار الرابطة بمعاقبة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

الإسماعيلي يتقدم 5 مراكز بترتيب الدوري بعد قرار الرابطة بمعاقبة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

إنبي يفوز على حرس الحدود 0/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

إنبي يفوز على حرس الحدود 0/1 ويتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إلي ملعب 5 جويلية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الأهلي يصل إلي ملعب 5 جويلية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

رغم استقرار أسعاره، النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب سياسات التحفيز بالصين - أخبار كلمتك

رغم استقرار أسعاره، النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بسبب سياسات التحفيز بالصين - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاء عامر تعتذرعن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاء عامر تعتذرعن حضور حفل زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي لهذا السبب «صور» - أخبار كلمتك

المفتي يوضح حكم بناء الكنائس.. وحق الزوجة المسيحية على المسلم.. فيديو - أخبار كلمتك

المفتي يوضح حكم بناء الكنائس.. وحق الزوجة المسيحية على المسلم.. فيديو - أخبار كلمتك

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

كيفية التحقق من وجود رسوم على الهاتف قبل شرائه؟.. شعبة الاتصالات تكشف التفاصيل «فيديو» - أخبار كلمتك

«المحامين» تصدر بياناً بشأن مشروع العلاج - أخبار كلمتك

«المحامين» تصدر بياناً بشأن مشروع العلاج - أخبار كلمتك

مأرب تنقذ أبناء عدن - أخبار كلمتك

مأرب تنقذ أبناء عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

استدعاء متبادل للسفراء بين طهران وروما لهذا السبب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:49 مساءً - أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، استدعاء السفيرة الإيطالية لدى طهران بولا أمادي، بعد خطوة مماثلة أقدمت عليها روما أمس، على خلفية توتر دبلوماسي بين البلدين.

استمرار احتجاز المواطن الإيراني

وقالت الخارجية الإيرانية إنه "على خلفية استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني من قبل إيطاليا، تم اليوم استدعاء السفيرة الإيطالية في طهران من قبل المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية".

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام أوروبا الغربية بوزارة الخارجية قوله "إن اعتقال عابديني هو عمل غير قانوني يأتي بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة ويتماشى مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد المتمثلة في احتجاز المواطنين الإيرانيين كرهائن في أقصى العالم".

اعتقال طهران الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا

وأمس الخميس، استدعت روما سفير إيران احتجاجًا على اعتقال طهران الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، فيما طلبت السفارة الإيرانية في روما تبادل محمد عابديني مع هذه الصحفية.

واتهم محمد عابديني، المقيم في سويسرا وإيران، بنقل التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، إلى الحرس الثوري، وتم اعتقاله في إيطاليا بناء على طلب من الولايات المتحدة، كما أنه متهم بتمويل الحرس الثوري  الإيراني.

وجاء في بيان للسفارة الإيرانية أن عابديني مسجون بتهم  التجسس باطلة.

وأفاد موقع "انتخاب" الإيراني بأن القوات الأمنية اعتقلت الصحفية الإيطالية، سيسيليا سالا، بتهمة، مشيرة إلى أن اعتقالها تم في 19 من ديسمبر الماضي.

وأضاف الموقع أن قضية الصحفية أحيلت إلى السلطات القضائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

القبض على "عزرائيل" سجن صيدنايا في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق