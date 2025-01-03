استدعاء متبادل للسفراء بين طهران وروما لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 06:49 مساءً - أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، استدعاء السفيرة الإيطالية لدى طهران بولا أمادي، بعد خطوة مماثلة أقدمت عليها روما أمس، على خلفية توتر دبلوماسي بين البلدين.

استمرار احتجاز المواطن الإيراني

وقالت الخارجية الإيرانية إنه "على خلفية استمرار احتجاز المواطن الإيراني محمد عابديني من قبل إيطاليا، تم اليوم استدعاء السفيرة الإيطالية في طهران من قبل المدير العام لأوروبا الغربية في وزارة الخارجية".

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام أوروبا الغربية بوزارة الخارجية قوله "إن اعتقال عابديني هو عمل غير قانوني يأتي بناءً على طلب حكومة الولايات المتحدة ويتماشى مع الأهداف السياسية والعدائية المؤكدة لهذا البلد المتمثلة في احتجاز المواطنين الإيرانيين كرهائن في أقصى العالم".

اعتقال طهران الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا

وأمس الخميس، استدعت روما سفير إيران احتجاجًا على اعتقال طهران الصحفية الإيطالية سيسيليا سالا، فيما طلبت السفارة الإيرانية في روما تبادل محمد عابديني مع هذه الصحفية.

واتهم محمد عابديني، المقيم في سويسرا وإيران، بنقل التكنولوجيا الحساسة المستخدمة في الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، إلى الحرس الثوري، وتم اعتقاله في إيطاليا بناء على طلب من الولايات المتحدة، كما أنه متهم بتمويل الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان للسفارة الإيرانية أن عابديني مسجون بتهم التجسس باطلة.

وأفاد موقع "انتخاب" الإيراني بأن القوات الأمنية اعتقلت الصحفية الإيطالية، سيسيليا سالا، بتهمة، مشيرة إلى أن اعتقالها تم في 19 من ديسمبر الماضي.

وأضاف الموقع أن قضية الصحفية أحيلت إلى السلطات القضائية.

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