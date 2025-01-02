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سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

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سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:50 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم، بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة حلب، وسط أنباء عن شن إسرائيل غارات على البلاد.

 

قصف إسرائيلي على موقع تل الشحم السوري 

وفي وقت سابق من اليوم، سمع أيضًا دوي انفجارات قوية في ريف دمشق الغربي، وتحدثت مصادر  عن قصف إسرائيلي استهدف موقع تل الشحم العسكري.

وأفادت المصادر وفق الإعلام المحلي، أن غارة إسرائيلية استهدفت قيادة اللواء 90 في سعسع في ريف العاصمة السورية.

ويشكل اللواء 90 الذي يقع شمال القنيطرة أحد ألوية المدرعات الأساسية في الجيش السوري.

إسرائيل تسيطر على سد المنطرة في الجولان السوري 

في غضون ذلك، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على "سد المنطرة" في ريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل.

وتوغل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، وقاموا بإنشاء قواعد عسكرية في نقاط عدة، بالإضافة إلى سواتر ترابية، كما منعوا أي حركة دخول وخروج إلا بأوقات معينة حددوها للسكان.

ويعد "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها وصولًا إلى محافظة درعا، وهو من أكبر وأهم السدود المائية في الجنوب السوري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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