محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:50 مساءً - قال أحمد محارم الكاتب والمحلل السياسي، إنَّ الحرب أثبتت وجود نوايا إسرائيلية مسبقة، مشيرًا، إلى أنَّ تل أبيب غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب.

نوايا إسرائيل من حرب غزة

وأضاف محارم، في لقاء ببرنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي: "ما حدث خلال 15 شهرًا من حرب غير مبررة وغير مسبوقة من إسرائيل على قطاع غزة يؤكد وجود نوايا مسبقة لما آلت إليه الأمور".

من يستطيع وقف عدوان إسرائيل؟

وتابع: "إسرائيل واضحة في خطتها لليوم التالي للحرب، فهي التي تقترح وتفرض، دون العالم والأمم المتحدة والمواطن في الشارعين العربي والعالمي، وبالتالي لا إجابة لسؤال من الذي يستطيع أن يوقف إسرائيل عما تفعله".

فضح الأمين العام للأمم المتحدة لجرائم إسرائيل

وأكد أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ضاق ذرعا بما يحدث في غزة، وهو الأجرأ والأشجع في مواجهة جرائم الاحتلال، فوجه الاتهامات مباشرة إلى إسرائيل لأن ما تفعله ليس من السهل أن يمر مرور الكرام، ومع ذلك، فإن الاحتلال اتهم جوتيريش وطالبه بالاعتذار عما قاله أو أن يستقيل".

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