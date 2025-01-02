يزعم أنه حفيد خالد بن الوليد ويخطط لغزو الكويت، تفاصيل سقوط سلمان الخالدي فى العراق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 09:30 مساءً - أوضحت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها مساء اليوم، تفاصيل تسليم سلمان الخالدي إلى الكويت بعد القبض عليه، مبينة أن العراق عضو في منظمة الإنتربول الدولية، ويعمل بالتالي بحرص كبير على تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والتعاون التام مع الدول العربية في هذه المنظمة.

الداخلية العراقية تعلن تفاصيل القبض على سلمان الخالدي

وأشارت الداخلية العراقية، إلى أن "المواطن الكويتي سلمان الخالدي المطلوب للقضاء فى بلاده على ذمة عدد من القضايا الجنائية، كان قد تواجد على الأراضي العراقية، فتسلمت السلطات فى بغداد مذكرة قبض من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فتم بالتالي تسليمه".

أوضحت الداخلية العراقية، أن الوزارة ملزمة بالتسليم في هذه الحالة، لذا أودعه الإنتربول العراقي لدى نظيره الكويتي.

الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل استلام الهارب سلمان الخالدي

من جانبها قالت وزارة الداخلية الكويتية، إنه في إنجاز أمنى يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة، تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية، ممثلا بإدارة الإنتربول، من ضبط المتهم الهارب خارج دولة الكويت سلمان الخالدي، الصادر بحقه (11) حكمًا بالحبس واجب النفاذ، والمعمم عنه عربيًا ودوليًا اعتبارًا من تاريخ 4/ 12/ 2023 بناءً على ذمة أحكامٍ قضائية، كما تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت.

سلمان الخالدي، كلمتك

وأوضحت أنه بدأت الواقعة برصد المتهم داخل العراق، وشكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية "الإنتربول" للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، وبفضل التعاون الوثيق بين الجانبين، تم ضبط المتهم "سلمان الخالدي" قبل تمكنه من الهروب، وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

معلومات عن الكويتى سلمان الخالدي الهارب من القضاء

ويقدم سلمان الخالدي نفسه على أنه من المعارضين لحكم "آل الصباح" في الكويت، ودشن صفحة على موقع إكس للتواصل الاجتماعي عليها شعار يحمل هذا المعنى، ودائم الانتقاد للنظام الحاكم في الكويت ودول خليجية أخرى منها السعودية.

وكان سلمان الخالدي يقيم في العراق ونشر مقاطع فيديو ومنشورات تحدث خلالها عما قال إنه "تحرير الكويت" من حكم آل الصباح، ونشر تغريدة أخرى زعم فيها أنه "حفيد خالد بن الوليد" وأنه سوف يحرر "كوت ابن عريعر".

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