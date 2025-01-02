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قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:55 مساءً - ذكرت وسائل إعلام قطرية، اليوم الخميس، أن الخطوط الجوية القطرية ستستأنف رحلاتها الجوية إلى سوريا اعتبارًا من 7 يناير الجاري بإطلاق 3 رحلات أسبوعيًا إلى مدينة دمشق- بعد نحو 13 سنة من التوقف.

قطر تستأنف رحلاتها الجوية إلى دمشق 

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان لها اليوم الخميس:" أن قرارها يؤكد التزامها بتعزيز الربط الإقليمي وتلبية للطلب المتزايد من المسافرين".

وأضافت  الخطوط الجوية القطرية :" إنها تعمل عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا  لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها".

تسهيل الرحلات الجوية بين سوريا وقطر 

ويأتي قرار الاستئناف بعد نحو شهر على سقوط نظام بشار الأسد.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر محمد المير: "يسعدنا أن نعلن عن استئناف رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى سوريا، البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية. 

كما ويؤكد هذا الإعلان التزامنا بربط المجتمعات وتسهيل السفر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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