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الإحصاء الفلسطيني: 3500 طفل في قطاع غزة مهددون بالموت نتيجة سوء التغذية - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:35 مساءً - قطاع غزة، أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: أن حوالي 3500 طفل في قطاع غزة مهددون بالموت نتيجة سوء التغذية.

إجلاء الحالات الحرجة في غزة

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية: أن أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة بحاجة إلى الإجلاء الطبي، موضحة: نحتاج من 5 إلى 10 أعوام بالوتيرة البطيئة الحالية لإجلاء الحالات الحرجة في غزة بينهم آلاف الأطفال.

إجلاء المرضى من قطاع غزة

وحثت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل على السماح باستخدام جميع الممرات والمعابر الحدودية الممكنة لإجلاء المرضى من قطاع غزة.

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي 

وقال عدد من المحاصرين في المستشفى الإندونيسي بغزة للجزيرة، إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.

وفي السياق ذاته، اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت حركة حماس: إن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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