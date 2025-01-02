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شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" - أخبار كلمتك

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شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" - أخبار كلمتك

شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطار موان بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة "جيجو إير" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:15 صباحاً - داهمت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الخميس مطار موان الدولي ومكتب شركة "جيجو إير" للطيران ومواقع أخرى على خلفية حادث تحطم طائرة ركاب مؤخرا قتل فيه 179 شخصا.


وقال مسؤولون إن شرطة إقليم جنوب جولا أجرت عمليات تفتيش ومصادرة في المطار الواقع جنوب غرب كوريا الجنوبية، ومكتب "جيجو إير" في العاصمة سيئول، ومكتب "موان" التابع لمكتب بوسان الإقليمي للطيران.

وذكروا أن مذكرة التفتيش صدرت بناء على اتهامات بالإهمال المهني الذي أدى إلى الوفاة.

ويوم الأحد، تحطمت طائرة ركاب "جيجو إير" القادمة من بانكوك بعد اصطدامها بجدار خرساني في المطار أثناء هبوطها دون الاستعانة بعجلات الهبوط، مما أسفر عن مقتل 179 شخصا من أصل 181 كانوا على متنها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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