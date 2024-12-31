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مسئول أمريكي: هاجمنا مواقع للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

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مسئول أمريكي: هاجمنا مواقع للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

مسئول أمريكي: هاجمنا مواقع للحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - أعلن مسئول أمريكي، قصف القوات الأمريكية مواقع للحوثيين بمدينة صنعاء، حسب ما ذكرت القاهرة الإخبارية.

غارات جوية استهدفت مبنى  وزارة الدفاع في اليمن

 شهدت صنعاء، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مبنى وزارة الدفاع فى اليمن ومجمع العرضي وسط العاصمة اليمنية، بحسب سكاى نيوز عربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية
ونفت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وتعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، مقابل شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ارتفاع وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل

 مؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.

 وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر  السبت الماضي أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله أجواء البلاد.

 تفعيل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن 

وكان جيش الاحتلال قد ذكر قبلها إنه فعل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن وأن التفاصيل قيد الفحص.

ودوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها ومنطقة البحر الميت وفي جنوب النقب ومستوطنات الضفة الغربية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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