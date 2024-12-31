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سيدني تستقبل 2025 بحضور مليون شخص وعروض مبهرة (فيديو) - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:00 مساءً -  شهد ميناء سيدني في أستراليا، الثلاثاء، حضور أكثر من مليون شخص للاحتفال بـ العام الجديد بعرض الألعاب النارية التقليدي الذي أضاء سماء المدينة وأبهر الحاضرين.

 

مراسم وعروض ثقافية للسكان الأصليين

 وقاد نجم البوب البريطاني روبي ويليامز عرضا غنائيا شارك فيه الجمهور بحماس، بينما تخللت الاحتفالات مراسم وعروض ثقافية للسكان الأصليين، إبرازا لتراثهم العريق.

فعاليات رأس السنة على مستوى العالم

 واحتفالات سيدني، التي تعد من أبرز فعاليات رأس السنة على مستوى العالم، نقلت مباشرة وشاهدها ملايين الأشخاص حول العالم، لتكون البداية الباهرة لعام جديد مليء بالتفاؤل.

 

أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة

 وقبلها احتفلت نيوزيلندا، بالعام الجديد 2025، وكانت بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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