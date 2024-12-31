في وداع العام 2024..أبرز الأحداث التي هزت العالم العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:45 مساءً - شهدت منطقة الشرق الأوسط في عام 2024 تصعيدًا عسكريّا كبيرًا، حيث اغتالت إسرائيل عدة قياديين في حزب الله اللبناني وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله، ما اعتبر هزيمة عسكرية واستراتيجية غير مسبوقة لإيران وحلفائها بالمنطقة وضربة قاسية لحماس.

ومع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، تغيرت موازين القوى بين جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة.

تمدد الحرب من غزة إلى لبنان



بعد الهجوم الدامي غير المسبوق لحركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه العسكري ضد الحركة الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد العديد من كبار قادتها وعشرات الآلاف من المدنيين، وتمدد الصراع إلى لبنان ضد جماعة "حزب الله".

في سبتمبر 2024 شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مكثفة من القصف ضد الحركة الإسلامية اللبنانية المدعومة من إيران، أعقبها إطلاق هجوم بري في جنوب لبنان ضد معاقلها.

وفي قطاع غزة، أسفر الهجوم العسكري الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 45,000 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع.

من جانب آخر، تتواصل التحذيرات الدولية من تداعيات الأزمة الإنسانية الحادة بالقطاع المحاصر، حيث تنتشر المجاعة والأمراض والأوبئة، وتنعدم أبسط وسائل الحياة، ما ينذر بزيادة تأزم الوضع الكارثي.

بالتزامن مع ذلك، تطفو إلى السطح إشارات إيجابية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إذ وصفت حماس المحادثات التي تشهدها الدوحة برعاية قطرية مصرية بالجادة والإيجابية، وأوضحت أن التوصل لوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة مرهون بتوقف إسرائيل عن وضع شروط جديدة.

أول مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل



بعد عقدين من تبادل التهم والتهديدات، والعمليات السرية، وحروب الوكالة، شهدت 2024 مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.

في 1 أبريل، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي ملحقة للقنصلية الإيرانية في دمشق بسوريا، ما أسفر عن اغتيال محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس (وهي وحدة النخبة في الحرس الثوري) في سوريا ولبنان.

كما ردت إيران للمرة الأولى بهجوم مباشر على إسرائيل في ابريل بإطلاق طائرات مسيرة "شاهد" ثم نحو 300 صاروخ باليستي تجاه أراضيها.

وفقًا لسلطات الاحتلال الإسرائيلية، تم تدمير معظم الصواريخ في الجو بواسطة الدفاعات الجوية، كما شاركت في العملية القوات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والأردنية، وكذلك عدد من السفن الحربية.

اغتيال اسماعيل هنية

وعقب اغتيال إسماعيل هنية، توعدت إيران بـ "الانتقام"، وبعد شهرين، في 27 سبتمبر، حين اغتيل حسن نصر الله، لم يعد أمام النظام الإيراني خيار سوى الرد في 1 أكتوبر.

وهذه المرة، أُطلق 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل، الهجوم كان أكثر تطورا من هجوم أبريل، حيث كانت غالبية الصواريخ فرط صوتية وتهدف إلى إرهاق أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

كما حدث خلال الهجوم الأول، وبمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، تم تدمير معظم الصواريخ في الجو، لكن تم تسجيل أضرار كبيرة.

سوريا تطوي صفحة الأسد



في سوريا، أدى هجوم مباغت شنته فصائل المعارضة المسلحة، على رأسها "هيئة تحرير الشام" (HTC) في 27 نوفمبر إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في غضون أيام، وذلك بعد حرب أهلية دامت أكثر من ثلاثة عشر عاما وخلفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين.

وبعد أن تخلى عنه حليفاه الإيراني والروسي، فر الرئيس المخلوع إلى موسكو حيث طلب اللجوء رفقة أسرته.

ولعل من بين المشاهد الأكثر قوة إثر سقوط العاصمة دمشق، تحرير مئات الأشخاص بينهم أطفال ونساء من سجن صيدنايا سيء السمعة، حيث تم تغييب وتعذيب واغتيال آلاف المعارضين لعائلة الأسد، التي حكمت البلاد بقبضة من حديد لأكثر من 50 عامًا.

السودان: أزمة متفاقمة



السودان لم يكن استثناء إذ شهد هو الآخر سنة 2024 استمرار النزاع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مئات القتلى وآلاف المشردين.

ورغم جهود الوساطة الدولية للتوصل إلى هدنة مؤقتة أو وقف دائم لإطلاق النار، حال تمسك كل طرف بشروطه دون وقف نزيف الاقتتال المتواصل.

نتيجة لذلك، تفاقمت الأزمة الإنسانية، حيث شهدت البلاد نزوحًا واسع النطاق، أكثر من 3 ملايين شخص أُجبروا على ترك منازلهم، بينما يعيش الملايين في ظروف صعبة، مع نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والرعاية الصحية.

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