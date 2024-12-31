وفاة شقيق وزير الخارجية وتشييع جثمانه في أسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - توفي، اليوم الثلاثاء، شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي، محمد أحمد عبد العاطى ومن المقرر تشييع الجثمان في أسيوط بمسقط رأسه.

بدر عبد العاطي يتولى حقيبة وزارة الخارجية

وفي يوليو 2024، تولى السفير بدر عبد العاطي وزارة الخارجية المصرية بعد ضم وزارة الهجرة إليها، ليخلف السفير سامح شكري الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.

مسيرة دبلوماسية مميزة لـ بدر عبد العاطي

وقبل توليه وزارة الخارجية، شغل الدكتور بدر عبد العاطي، عدة مناصب دبلوماسية مهمة، أبرزها عمله كسفير مصر لدى بروكسل. خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي، كان له دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما أسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

دور بدر عبد العاطي في تعزيز التعاون الاقتصادي

وتحت إشرافه، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا كبيرًا، حيث ساهم بدر عبد العاطي في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، مما أدى إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وبجانب مهامه الدبلوماسية، يُعرف السفير بدر عبد العاطي بعلاقاته الواسعة مع عدد من الشخصيات الدولية، وكان له تأثير كبير في سياسة مصر الخارجية في مختلف المجالات، من بينها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمصلحة البلاد.

وزير الخارجية يستقبل نظيره السوداني وزير الخارجية يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.