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وفاة شقيق وزير الخارجية وتشييع جثمانه في أسيوط - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - توفي، اليوم الثلاثاء، شقيق وزير الخارجية بدر عبد العاطي، محمد أحمد عبد العاطى ومن المقرر تشييع الجثمان في أسيوط بمسقط رأسه.

بدر عبد العاطي يتولى حقيبة وزارة الخارجية

وفي يوليو 2024، تولى السفير بدر عبد العاطي وزارة الخارجية المصرية بعد ضم وزارة الهجرة إليها، ليخلف السفير سامح شكري الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.

مسيرة دبلوماسية مميزة لـ بدر عبد العاطي

وقبل توليه وزارة الخارجية، شغل الدكتور بدر عبد العاطي، عدة مناصب دبلوماسية مهمة، أبرزها عمله كسفير مصر لدى بروكسل. خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي، كان له دور كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما أسهم في دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

دور بدر عبد العاطي في تعزيز التعاون الاقتصادي

وتحت إشرافه، شهدت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا كبيرًا، حيث ساهم بدر عبد العاطي في جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، مما أدى إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وبجانب مهامه الدبلوماسية، يُعرف السفير بدر عبد العاطي بعلاقاته الواسعة مع عدد من الشخصيات الدولية، وكان له تأثير كبير في سياسة مصر الخارجية في مختلف المجالات، من بينها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمصلحة البلاد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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