موعد صرف عائد حساب التوفير سنويا في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

موعد صرف عائد حساب التوفير سنويا في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

نفذت أغسطس الماضي، الاحتلال ينشر فيديو عملية كوماندوز كبيرة في عمق سوريا - أخبار كلمتك

نفذت أغسطس الماضي، الاحتلال ينشر فيديو عملية كوماندوز كبيرة في عمق سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بريطانيا تلغي احتفالات رأس السنة بسبب العاصفة إيوين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بريطانيا تلغي احتفالات رأس السنة بسبب العاصفة إيوين - أخبار كلمتك

بريطانيا تلغي احتفالات رأس السنة بسبب العاصفة إيوين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً -  تهدد العواصف والأمطار الغزيرة في بريطانيا حفلات رأس العام الجديد، حيث تم إلغاء عشرات الحفلات والألعاب النارية بسبب الطقس السيئ والخوف من العواصف القاتلة والفيضانات.

وتسببت إضرابات القطارات بإحداث فوضى على الطرق والسكك الحديدية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

موجة طقس سيئ تضرب لندن

 وتابعت الصحيفة أنه تم بالفعل إلغاء عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرًا نادرًا من هطول الأمطار باللون الكهرماني وخمسة تحذيرات صفراء.

 

إلغاء عروض الألعاب النارية في لندن

وأضافت أن عرض الألعاب النارية في لندن هو الأحدث في قائمة العروض التي يتم إلغاؤها وسط مخاوف من أن الرياح القوية قد تكون خطيرة للغاية لتنظيم هذا العرض، والذي يشاهده أكثر من 100 ألف شخص من ضفاف نهر التيمز والعديد من الأشخاص في منازلهم.

ويراقب مسئولو قاعة المدينة "الطقس"، حيث تشير التوقعات الحالية إلى هبات رياح تبلغ سرعتها 47 ميلًا في الساعة في الساعة 11 مساءً ومنتصف الليل، وقال رئيس العرض، داريل فليمنج، إنه "متوتر قليلًا" وإن "العدو الكبير هو الرياح".

وقام منظمو العرض بالفعل بتغيير زاوية الألعاب النارية، وقال المسئول: "غيرنا اتجاهها قليلًا في اتجاه الريح، حتى نتمكن من زيادة مسافة الأمان".

يأتي هذا في الوقت الذي قد يطلق فيه مكتب الأرصاد الجوية، اليوم، على العاصفة "إيوين" أحدث نظام طقس يضرب المملكة المتحدة.

وتم بالفعل إلغاء احتفالات هوجماناي في إدنبرة بسبب "الطقس المتطرف"، مع تغطية جزء كبير من اسكتلندا بتحذير أصفر من المطر والثلوج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق