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إسرائيل تتبنى رسميا مسئولية اغتيال المسئول الكبير بـ حماس صالح العاروري في لبنان - أخبار كلمتك

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إسرائيل تتبنى رسميا مسئولية اغتيال المسئول الكبير بـ حماس صالح العاروري في لبنان - أخبار كلمتك

إسرائيل تتبنى رسميا مسئولية اغتيال المسئول الكبير بـ حماس صالح العاروري في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - أعلن الشاباك، اليوم الثلاثاء، رسميا مسئوليته عن اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

اغتيال قيادات حماس في لبنان

وأفادت هيئة البث، بأن "الشاباك تبنى رسميا مسؤولية اغتيال قيادات حماس في لبنان صالح العاروري، وعزام الأقرع، وفتحي شريف، وخليل حراز، وسمير فندي".

وأعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اغتيال صالح العاروري واثنين من قادتها العسكريين لـ"كتائب القسام"، في انفجار في الضاحية الجنوبية في بيروت، عاصمة لبنان، مساء الثلاثاء 2 يناير الماضي.
ونشرت "كتائب القسام" صور قادتها عزام الأقرع "أبو عمار"، وسمير فندي "أبو عامر"، اللذين قُتلا برفقة القيادي البارز في الحركة صالح العاروري، في انفجار بيروت.

اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

من جانبه، أكد "حزب الله" اللبناني، أن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، "لن يمر أبدًا من دون رد وعقاب"، واصفًا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".

آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر الماضي.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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