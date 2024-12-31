وين نوديها، اشتعال التظاهرات بالسودان والسر في تغيير العملة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مظاهرات حاشدة في بورسودان، العاصمة المؤقتة للسلطة السودانية، بسبب صعوبة تغيير العملة السودانية القديمة بالجديدة، التي تم طرحها منذ 3 أسابيع.

تغيير العملة السودانية يسبب أزمة

وقام المتظاهرون برفع العملات السودانية القديمة، التي يصعب عليهم تبديلها بالجديدة، وأخذوا يرددون "وين نوديها"، وخاصة أن مهلة استبدال العملات القديمة بالجديدة، التي تم طرحها من أسابيع، انتهت أمس الإثنين.

استبدال العملات النقدية بالجديدة في السودان، كلمتك

ويوجه السودانيون صعوبة في عملية استبدال العملة القديمة بأخرى جديدة، حيث تم حصر تغيير العملة السودانية في 7 مناطق فقط من ولايات البلاد الـ18، وخاصة أن السلطات السودانية اعتبرت العملة القديمة غير صالحة ومبرئة للذكة في ولايات الخرطوم وعدد آخر من الولايات اليودانية، ومنها ولاية النيل الأبيض و11 ولاية سودانية أخرى لم يشملها التغيير، وتشكل 80% من اقتصاد السودان.

وبالرغم من التسهيلات التي قدمها بنك السودان المركزي، في عملية فتح حسابات لإيداع العملات القديمة لدى السودانيين واستبدالها بالجديدة، لكن كثيرًا من السودانيين لم يتمكنوا من فتح حسابات، بسبب توقف أكثر من 85% من أفرع البنوك، نحو 400 فرعًا يشغلها 31 مصرفًا يعمل في مختلف أنحاء السودان، التي واجهت ازدحامًا شديدًا لتغيير العملة، ما تسبب في عدم تمكن العديد من السودانيين من تغيير عملتهم.

بنك السودان المركزي، كلمتك

توقف حركة التبادل التجاري في السودان

وذكرت صحيفة "التغيير" السودانية أن حركة التبادل التجاري لتغيير العملة في اليوم الأخير لمدة التغيير، أمس الاثنين واجهت صعوبة كبيرة في عملية التغيير، وخاصة في الولايات الشمالية والشرقية وبعض المناطق في ولايات الوسط.

يذكر أن بنك السودان المركزي أصدر الشهر الماضي قرارًا بتغيير العملة من فئتي الألف والخمسمائة جنيه سوداني، بعد انتشار عمليات التزييف والسرقات خلال الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، حسبما ذكرت صحيفة "التغيير" السودانية.

وأكد شهود العيان عزوف التجار والمواطنين عن البيع والشراء بعد انتهاء صلاحية العملات القديمة، وقلة الأوراق النقدية الجديدة، ووصف شهود العيان ما يحدث بتوقف التدوال بصورة شبه كاملة، خاصة في مناطق الذهب واقتصرت معظم العمليات علي التطبيقات الإلكترونية (بنكك) فقط.

انتشار عمليات البيع بخصم على العملات الجديدة

كما انتشرت ظاهرة عمليات بيع بالنسبة، بخصم 20% للعملات الجديدة مقابل القديمة، حيث حدد بنك السودان المركزي، أمس الاثنين 30 ديسمبر الجاري، بأنه آخر يوم لاستبدال العملة القديمة فئتي الخمسمائة جنيه والألف جنيه، ما دعا العديد من السودانيين للقيام بتظاهرات، اليوم الثلاثاء، مطالبين بتمديد مهلة تغيير العملات التي كان من الصعب عليهم تبديلها أمس.

استبدال العملات القديمة بالجديدة في السودان، كلمتك



وكانت البنوك السودانية قد شهدت ازدحامً شديدًا وتدافعًا بين السودانيين لتبديل ما لديهم من عملات قديمة بأخرى حديثة، حيث شمل قرار استبدال العملة ولايات (البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية، النيل الأزرق، النيل الأبيض)، بينما تنتهي عملية الاستبدال في ولاية سنار اليوم الثلاثاء، بنهاية ديسمبر 2024.

وطالب السودانيون بمدينة الدندر من بنك السودان المركزي بتمديد مهلة الاستبدال بمهلة إضافية لتبديل ما عندهم من أموال، بسبب توقف أفرع البنوك وتذبذب شبكة الإنترنت، حيث تضم المنطقة (150) قرية.

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