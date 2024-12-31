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نيوزيلندا، أول دولة تستقبل العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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نيوزيلندا، أول دولة تستقبل العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

نيوزيلندا، أول دولة تستقبل العام الجديد بالاحتفالات والألعاب النارية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2025 بعروض مبهرة للألعاب النارية انطلقت من برج السماء في مدينة أوكلاند، إيذانًا ببدء السنة الجديدة وسط أجواء احتفالية كبيرة.

اول دولة تستقبل العام 2025

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وباعتبارها أول دولة في العالم تدخل العام الجديد، شهدت مدن نيوزيلندا احتفالات حاشدة امتدت عبر مدنها الرئيسية، مثل العاصمة ويلينجتون وأوكلاند


سماء نيوز لندا تتزين بالأنوار

تزينت سماء نيوزيلندا بألوان الألعاب النارية التي أضفت أجواء مميزة ومبهجة، فيما امتلأت الساحات العامة بالآلاف من السكان المحليين والسياح الذين تجمعوا لمتابعة العروض المدهشة.

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واستغل الحضور هذه اللحظات المشرقة للتعبير عن تطلعاتهم وأمانيهم بأن يكون العام الجديد مليئًا بالتحديات والفرص الواعدة، في مشهد يعكس روح الفرح والأمل التي تميز استقبال السنة الجديدة في نيوزيلندا.

تجمع الآلاف من السكان المحليين والسياح في الساحات العامة لمتابعة هذه العروض المدهشة، مع آمال بأن تكون هذه اللحظات المشرقة انطلاقة لعام جديد يحمل تحديات وفرصًا واعدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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