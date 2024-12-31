ليست إسرائيلية، غارات على مبنى وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - شهدت صنعاء، الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مبنى وزارة الدفاع فى اليمن ومجمع العرضي وسط العاصمة اليمنية، بحسب سكاى نيوز عربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية

ونفت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي أن تكون الغارات على صنعاء إسرائيلية.

وتعرضت مناطق متفرقة في اليمن لغارات أمريكية وبريطانية وإسرائيلية، مقابل شن الحوثيين هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها في البحر الأحمر أو بحر العرب.

ارتفاع وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل

ومؤخرا ارتفعت وتيرة هجمات الحوثي على إسرائيل، وآخرها هجوم بصواريخ بالستية ليل الإثنين.

جدير بالذكر أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله أجواء البلاد.

وكان جيش الاحتلال قد ذكر قبلها إنه فعل الإنذارات بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن وأن التفاصيل قيد الفحص.

ودوت صافرات الإنذار في القدس ومحيطها ومنطقة البحر الميت وفي جنوب النقب ومستوطنات الضفة الغربية.

انفجارات في منطقة النقب

وأفادت فضائية الغد بوقوع عدد من الانفجارات في محيط القدس، وانفجارات في منطقة النقب وهذا ناتج عن الصواريخ الاعتراضية لأن هذه الصواريخ يُطلق منها العشرات إلى حين اعتراض الصاروخ المهاجم، مضيفة أنه تم تفعيل منظومة صواريخ «حيتس» المخصصة للصواريخ طويلة المدى ولاعتراض الصواريخ خارج النطاق الجوي الإسرائيلي، لذلك يطلق منها عشرات الصواريخ وبالتوازي مع إطلاقها يتم تفعيل صافرات الإنذار، حيث يكون هناك خشية من هذه الصواريخ الاعتراضية ذاتها لأنه يمكن أن تسقط منها شظايا.

وأكدت أن قرابة 3 ملايين إسرائيلي قد هرعوا إلى الملاجئ فور سماع صافرات الإنذار.

تصعيد متبادل بين الحوثيين وإسرائيل

وأشارت إلى أنه حتى الآن ليس هناك معلومات وافية عن هذا الصاروخ ولكن يبدو أنه صاروخ باليستي مثل الصاروخ الذي أطلق فجر أمس الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه منذ بداية الشهر تم إطلاق 10 صواريخ من اليمن تجاه إسرائيل و9 مسيرات.

ولم يصدر الحوثيون بيانا حول العملية، لكن بياناتهم عادة ما تتم في الصباح بعد ساعات من تنفيذ عملياتهم.

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