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أردوغان يتعهد بدعم تحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في سوريا - أخبار كلمتك

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أردوغان يتعهد بدعم تحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في سوريا - أخبار كلمتك

أردوغان يتعهد بدعم تحقيق السلام والازدهار الاقتصادي في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:32 مساءً - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستقدم "كل الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة"، وفق تعبيره.

 

أردوغان يتعهد بتقديم الدعم لتحقيق السلام في سوريا

وقال أردوغان في رسالة مصورة نشرها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول العام الجديد، إنه خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2024 تشكلت شرارة لمرحلة جديدة في سوريا التي "تتمتع بتاريخ طويل وعلاقات إنسانية وجوارية عميقة" مع تركيا.

وأعرب عن اعتقاده بأنه "كلما ترسخ الاستقرار في سوريا، فإن العودة الطوعية للاجئين السوريين الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن منذ 13 عامًا، ستصبح أسهل".

 

جهود تركية مكثفة لانهاء المجازر في غزة

وفي سياق آخر، أفاد الرئيس أردوغان بأن بلاده "تبذل جهودا مكثفة لإنهاء المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وإرساء السلام فيها".

وأضاف أن تركيا هي الدولة التي قدمت أقوى رد منذ اليوم الأول على المجازر المرتكبة في غزة، وأنها عبرت عن موقفها العادل والإنساني في كل المحافل الدولية.

وشدد رئيس تركيا  "في العام الجديد سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والوحدة الجغرافية، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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