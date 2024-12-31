تركيا تفتح معبر كسب أمام عودة السوريين لبلادهم بعد إغلاقه 14 عامًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - أعلنت السلطات التركية إعادة فتح معبر كسب الحدودي مع سوريا بعد 14 عامًا من الإغلاق، في خطوة تهدف إلى تسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، وسط إجراءات وصفت بالميسرة.

إجراءات الدخول بسيطة وميسرة

وقال أحمد حسين، مدخل بيانات في معبر كسب، في تصريحات صحفية، إن المعبر يشهد يوميًّا عبور ما بين 150 إلى 200 شخص.

وأضاف أن "إجراءات الدخول بسيطة وميسرة"، وتشمل ختم دخول الأراضي السورية وتسجيل البيانات الشخصية لكل أفراد العائلة، سواء كانوا يحملون الجنسية التركية أو الهوية التركية أو جواز السفر التركي.

أهمية معبر كسب والعلاقات الحدودية

يُعد معبر كسب واحدًا من عدة معابر حدودية تربط سوريا بتركيا، مثل معابر جيلوة غوزو (باب الهوى)، يايلاداغي (كسب)، أونجو بينار (باب السلامة)، ومعبر عفرين.

وكان المعبر مغلقًا منذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، ليعود اليوم كممر نشط في ظل التغيرات السياسية والإقليمية.

ويأمل العديد من السوريين أن يسهم فتح المعبر في تخفيف الأعباء عليهم، سواء من حيث العودة إلى وطنهم أو تسهيل التنقل بين البلدين، مع استمرار الجهود التركية لتنظيم عودة اللاجئين.

أربع خطوات لعودة السوريين

كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قبل أيام، عن أربع خطوات مفصلة ينبغي على السوريين في تركيا اتباعها للعودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى بلادهم.

وأشار يرلي كايا، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة "الأناضول"، إلى أن السلطات التركية "تحرص على تيسير إجراءات عودة السوريين الطوعية عبر ستة معابر، هي: جلوة غوزو في هاتاي، وأونجو بينار في كلس، وييلاداغي في هاتاي، وقارقاميش في غازي عنتاب، وزيتون دالي في هاتاي، وأقجة قلعة في شانلي أورفا".

إجراءات العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا

كما أعلن عن إنشاء مكتب لإدارة الهجرة في سفارة أنقرة بدمشق وقنصليتها في حلب، بهدف تسهيل إجراءات عودة السوريين، بما في ذلك إمكانية نقل العائدين لممتلكاتهم ومركباتهم.

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