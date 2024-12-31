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الأمم المتحدة تعلن حصيلة جرائم الاحتلال ضد موظفي ومباني ومرافق الأونروا بغزة - أخبار كلمتك

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الأمم المتحدة تعلن حصيلة جرائم الاحتلال ضد موظفي ومباني ومرافق الأونروا بغزة - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن حصيلة جرائم الاحتلال ضد موظفي ومباني ومرافق الأونروا بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً -  أعلنت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة استشهاد 258 موظفا لها منذ بداية الحرب في غزة، فيما وثقت مفوضية حقوق الإنسان 136 غارة على 27 مشفى و12 مرفقا طبيا في القطاع منذ بدء الحرب.

 

تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مبان ومرافق الوكالة

 وأعلن المفوض العام الأونروا فيليب لازاريني مقتل 258 موظفا في غزة منذ بداية الحرب، وقال إنه تم تسجيل ما يقرب من 650 حادثة ضد مبان ومرافق الوكالة منذ بداية الحرب.

وأضاف أن ما لا يقل عن 745 شخصا قتلوا في ملاجئنا أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نمط الاعتداءات الإسرائيلية على مشافي غزة يثير مخاوف من وقوع جرائم خطيرة.

 

وأكدت أنها وثقت وقوع ما لا يقل عن 136 غارة على نحو 27 مستشفى و12 مرفقا طبيا آخر، مشيرة إلى أن تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي توجيه هجمات ضد المستشفيات والمدنيين يعتبر جريمة حرب.

 

مجازر الاحتلال ضد العائلات في قطاع غزة

 وكانت وزارة الصحة بغزة قالت أمس في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 27 شهيدا و149 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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