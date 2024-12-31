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القوات الروسية تقصف مطارًا عسكريًّا ومصنع بارود في أوكرانيا - أخبار كلمتك

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القوات الروسية تقصف مطارًا عسكريًّا ومصنع بارود في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القوات الروسية تقصف مطارًا عسكريًّا ومصنع بارود في أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة على البنية التحتية لمطار عسكري ومجمع صناعي عسكري ينتج عبوات بارود للجيش الأوكراني.

روسيا تستهدف مطار عسكري ومجمع صناعي للجيش الاوكراني

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، التي لم تذكر مزيدًا من التفاصيل عن المواقع المستهدفة، مؤكدا إصابتها كلها وتحقيق هدف الضربة.

تضرر مرافق للبنية التحتية جراء الغارات الصاروخية

 

وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية، لا سيما في كييف وشوستكا شمال وتضرر مرافق للبنية التحتية جراء الغارات الصاروخية الوجوية الروسية صباح اليوم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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