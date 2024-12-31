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انفجارات تهز كييف ومناطق أوكرانية أخرى - أخبار كلمتك

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انفجارات تهز كييف ومناطق أوكرانية أخرى - أخبار كلمتك

انفجارات تهز كييف ومناطق أوكرانية أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:40 صباحاً - أفادت وسائل إعلام والسلطات في أوكرانيا بوقوع انفجارات وتضرر عدد من مرافق البنية التحتية في العاصمة كييف وبعض مناطق البلاد الأخرى جراء هجمات صاروخية روسية صباح اليوم الثلاثاء.

انفجارات تهز كييف ومناطق أوكرانية أخرى 

 

جاء ذلك بعد أن أعلنت حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وتحدثت تقارير عن شن الجيش الروسي هجمات بالصواريخ الباليستية على كييف ومنطقة مدينة شوستكا في مقاطعة سومي الشمالية المحاذية لحدود روسيا.

وبعد أنباء عن تعرض كييف ومدينة فاسيلكوف في ضواحيها، لهجوم مشترك بصواريخ "إسكندر" وستة صواريخ موجهة تطلق من الطائرات.

 

حطام صاروخ سقط في منطقة دارنيتسكي

وقالت الإدارة العسكرية لكييف: إن حطام صاروخ سقط في منطقة دارنيتسكي بالمدينة متسببة بأضرار مادية.

من جانبه، قال سيرجي ليبيديف، منسق المقاومة السرية  الموالية لروسيا بمدينة نيكولاييف، لوكالة "نوفوستي"، إن الضربات استهدفت المشارف الجنوبية الشرقية لكييف في الساعة الرابعة صباحًا، ويفترض أنها أصابت أحد المقرات أو عسكريين من دول "الناتو"، مضيفا أن الغارات في المنطقة نفذت ثلاث مرات خلال الصباح.

وفي شوستكا تحدثت الأنباء عن تدمير عدة مرافق للبنية التحتية بعد سماع دوي انفجارات مرتين في المدينة. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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