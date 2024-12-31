صراخ وفزع وهروب للملاجئ، شاهد لحظة ضرب تل أبيب بالصواريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحالة الذعر التي انتابت المستوطنين في تل أبيب، عند سماعهم لصافرات الإنذار التي أطلقت، أمس الاثنين، في أكثر من مائة موقع إسرائيلي، جراء إطلاق صاروخ من اليمن على تل أبيب.

لحظات الرعب تجتاح المستوطنين في تل أبيب

وأظهر الفيديو حالة الفزع التي كان عليها المستوطنين الإسرائيليين، كما ظهر بالفيديو مشاهد هروب المستوطنين في مطار بن جوريون في مدينة اللد، وتوقف حركة الملاحة فيه، عقب استهداف اليمن لمدينة تل أبيب المحتلة بالصواريخ.

كما بدت حالة الذعر على المستوطنين في تل أبيب، عند إطلاق الصواريخ على تل أبيب، فظهر المستوطنين وهو راقدون على الأرض، ومقطع آخر لعدد من المستوطنين وهو يجرون مسرعين من منازلهم بملابس النوم وهم يصرخون متجهين إلى الملاجيء بعد سماع صافرات الإنذار.

الفزع والرعب يجتاح المستوطنين في تل أبيب، كلمتك



الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هاشتاج بعنوان "اليمن تضرب تل أبيب" للتعبير عن ارتياحهم لقصف الكيان. فقال البلوجر اليمني جلال الدين: "حتى اللحظة لا تستطيع أحدث الدفاعات الجوية في العالم التصدي للصواريخ الفرط صوتية! لأن السرعة الهائلة تمنح وقتًا محدودًا للرد.! والمناورة تجعل التنبؤ بمسارها صعبًا للغاية.! والأنظمة الحالية مصممة للتعامل مع الصواريخ التقليدية وليس الصواريخ الفرط صوتية.!"

وعلق البلوجر محمد فتحي فقال: " الناطق العسكري اليمني يحيي سريع يعلن استهداف مطار بن جوريون ومحطة كهرباء بالقدس المحتلة بصواريخ باليستية، تزامنا مع استهداف حاملة الطائرات (يو أس أس هاري ترومان) بعدد كبير من المسيرات والصواريخ أثناء تحضيرها لهجوم جوي كبير على اليمن"

صافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلة وتل أبيب



الجدير بالذكر أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من القدس المحتلة وتل أبيب، بعد إطلاق الصاروخ اليمني على تل أبيب، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك شظايا صاروخية سقطت في عدة مناطق، منها بيت شيمش قرب القدس وحريش في وادي عارة. كما توقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون في اللد.



وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن حركة الملاحة في مطار بن جوريون توقفت، وسط حالة من الهلع بين المسافرين عقب سماع صافرات الإنذار التي دوت عقب الهجوم الصاروخي على تل أبيب.

كما أدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت الصاروخ الذي أُطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي، وقال جيش الاحتلال في بيانه: "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل في وسط إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخًا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأراضي الإسرائيلية".



وجاء إطلاق الصاروخ اليمني الجديد على تل أبيب، بعد أن وجه سفير الكيان لدى الأمم المتحدة داني دانون، أمس الاثنين، تحذيره الذي وصفه بالأخير لجماعة الحوثي اليمنية لوقف هجماتهم الصاروخية على إسرائيل، قائلًا: "إنهم يواجهون خطر "المصير التعيس" ذاته الذي لحق بحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحزب الله اللبناني ورئيس النظام السوري بشار الأسد" حسبما قال مندوب الكيان في الأمم المتحدة.



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