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فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا - أخبار كلمتك

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فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 10:20 صباحاً -  أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده نفذت عملية قصف جوي صباح اليوم، ضد معسكر للتدريب تابع لتنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.

 

فرنسا تعلن تنفيذ ضربات جوية في سوريا

 وقال أولاند في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن هذه العملية تأتي في إطار القرار الذي اتخذه في السابع من سبتمبر الجاري بإرسال بعض الطلعات الجوية الاستخباراتية من أجل تحديد الأهداف لحماية فرنسا ومنع وقوع الهجمات الإرهابية والعمل في إطار الدفاع عن النفس.

 

ولفت إلى أن القوات الفرنسية حققت هدفها وتم تدمير المعسكر بالكامل.. وأشار إلى أنه تم استخدام ست طائرات في هذه العملية منها خمس طائرات من طراز رافال وتم التأكد من عدم وقوع ضحايا بين المدنيين نتيجة تنفيذ العملية.. كاشفا عن أن المزيد من تلك العمليات قد ينفذ خلال الأسابيع المقبلة إذا استدعت الضرورة.

 

وأكد أن الهدف تحديد مراكز التدريب أو الأماكن التي تمكن تنظيم " داعش " الإرهابي من تهديد أمن فرنسا أو القيام بعمليات إرهابية، منوها إلى أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف السورية دون إقصاء أي طرف لمحاولة التوصل إلى حل سياسي للصراع.

 

وقال إن مستقبل لا يمكن أن يكون مع بشار الأسد.. مشددا على ضرورة السعي للتوصل إلى الحل السياسي مع حماية المصالح من خلال تنفيذ العمليات العسكرية محددة الهدف.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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