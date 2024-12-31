الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 3 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالأسماء.. الأوقاف تفتتح 27 مسجدًا اليوم في عدد من المحافظات - أخبار كلمتك

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

مصطفى قمر وإيهاب توفيق، نجوم الفن بحفل زفاف محمد العمروسي ومي فاروق - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى باريس سان جيرمان - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

إنتر ميلان يحقق فوزه الخامس في آخر 5 مباريات بشباك نظيفة - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا: انفجارات ضخمة في حلب وأنباء عن غارات إسرائيلية - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إسرائيل غير واضحة بشأن خطة اليوم التالي للحرب - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الضاني يرتفع 16 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - ضربها حتى الموت.. حبس عامل اتهامه بقتل زوجته - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بعد الكمين القاتل لجنوده، جيش الاحتلال يستهدف بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة بالمدفعية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد الكمين القاتل لجنوده، جيش الاحتلال يستهدف بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة بالمدفعية - أخبار كلمتك

بعد الكمين القاتل لجنوده، جيش الاحتلال يستهدف بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة بالمدفعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً - استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة.

مدفعية الاحتلال تستهدف بيت حانون وبيت لاهيا شمال غزة

وجاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 8 آخرين، خلال معارك شمالي قطاع غزة، الإثنين.

والجندي القتيل هو الرقيب أورييل بيرتس (23 عامًا) من كتيبة نيتسح يهودا.

وفقًا لتحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، تعرض الجنود، الذين كانوا داخل مبنى في بيت حانون شمالي غزة، إلى نيران مضادة للدبابات.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي وإصابة 8، من بينهم 3 في حالة خطيرة.

وبالتالي ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 395 قتيلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق