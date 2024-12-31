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الدفاع المدني بغزة: تلقينا مئات الاستغاثات من نازحين غمرت الأمطار خيامهم (صور) - أخبار كلمتك

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الدفاع المدني بغزة: تلقينا مئات الاستغاثات من نازحين غمرت الأمطار خيامهم (صور) - أخبار كلمتك

الدفاع المدني بغزة: تلقينا مئات الاستغاثات من نازحين غمرت الأمطار خيامهم (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 08:35 صباحاً - قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى مئات اتصالات الاستغاثة من  النازحين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم وأماكن إيوائهم يناشدون بإنقاذ أطفالهم.

استغاثات النازحين

وأشار الدفاع المدني في بيان له أنه «منذ أمس نتلقى اتصالات استغاثة كثيرة من مواطنين نازحين تعرضت خيامهم ومنازلهم المدمرة إلى غمر مياه الأمطار».

وأضاف «لا تستطيع طواقمنا سوى إخلاء المواطنين من أمكان إيوائهم المتضررة إلى أماكن أخرى تكون في الأغلب غير صالحة للإيواء، ويبقون في العراء تحت المطر والبرد القارس».

 

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مناشدة لأصحاب الضمائر الحية 

وناشد الدفاع المدني بقطاع غزة أصحاب الضمائر الحية التداعي لإنقاذ هذه العائلات، ومساعدتها في الانتقال إلى أماكن إيواء مناسبة تقيهم من مياه الأمطار، خاصة النازحين في مخيمات وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس ورفح وغربي دير البلح.

غرق مخيمات النازحين

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة، ليل الاثنين، في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بغرق عشرات خيام النازحين في منطقتيْ المواصي ودير البلح وسط  قطاع غزة  في ظل أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في الخيام.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جرّاء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد طفل عمره 20 يومًا.

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موت أطفال بسبب البرد الشديد

وقال المسؤولون: إن 5 أطفال رضع فارقوا الحياة في قطاع غزة مع انخفاض درجات الحرارة بسبب البرد الشديد وانعدام وسائل التدفئة في خيام النزوح.

ويعاني نازحون في قطاع غزة من سوء أوضاع الخيام وغياب الأغطية والغذاء والدواء، وسط قصف مستمر من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، أن 81% من خيام النازحين "غير صالحة للعيش، وتدهورت بشكل كامل، بفعل عوامل الزمن والظروف الجوية".

وحذّرت مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة من "تقويض وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة"، مؤكدة أن "الهجمات على خدمات الرعاية الصحية والطوارئ متواصلة في غزة".

وكشفت المسؤولة الأممية أن "إسرائيل رفضت 150 محاولة إدخال مساعدات لشمال غزة منذ أكتوبر".

من جهتها، شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن "تدمير النظام الصحي في شمال غزة يعرض المدنيين لخطر جسيم غير مقبول".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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