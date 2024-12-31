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تركيا ترفع ضريبة الوقود 6% للسيطرة على التضخم - أخبار كلمتك

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تركيا ترفع ضريبة الوقود 6% للسيطرة على التضخم - أخبار كلمتك

تركيا ترفع ضريبة الوقود 6% للسيطرة على التضخم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 07:40 صباحاً - فرضت تركيا زيادة ضريبية بنسبة ستة بالمئة على الوقود اليوم الثلاثاء، بعد أن قال وزير المالية في بداية الأسبوع إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ لن تؤثر على هدف الحكومة بالنسبة للتضخم.

وأفاد مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية بأنه تم رفع ضريبة الاستهلاك الخاصة لكل لتر من الوقود بنحو ستة بالمئة.

ويتم تعديل ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود كل ستة أشهر على أساس مؤشر أسعار المنتجين.

وعادة ما يكون للضرائب على الوقود تأثير كبير على التضخم.

لكن وزير المالية محمد شيمشك قال يوم الأحد إن الزيادات الضريبية على الوقود والتبغ في 2025 ستتم بطريقة لا تؤثر على توقعات التضخم في البلاد خلال العام.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 47.1 بالمئة في نوفمبر، وهو أعلى من المتوقع لكنه عند أدنى مستوى منذ منتصف عام 2023. 

وتوقع استطلاع أجرته رويترز تراجع التضخم إلى 26.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2025 أي أنه سيكون أعلى من توقعات البنك المركزي البالغة 21 بالمئة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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