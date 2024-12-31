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كييف: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024 - أخبار كلمتك

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كييف: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024 - أخبار كلمتك

كييف: تلقينا 40 مليار يورو كمساعدات خارجية لدعم ميزانية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:50 صباحاً - أعلنت وزارة المالية في كييف، في اليوم قبل الأخير من العام، أن أوكرانيا، تلقت ما يقرب من 40 مليار يورو (41.6 مليار دولار) كمساعدات مالية خارجية لدعم ميزانيتها لعام 2024.

وأوضحت الوزارة أمس الإثنين أن حوالي 30% من هذه المساعدات منحت على شكل منح غير مستردة، بينما تم تقديم الباقي على شكل قروض بشروط ميسرة.

وقال وزير المالية سيرجي مارتشينكو: "في عام 2024، تمكنا من تغطية جميع النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية."

وأشار إلى أن هذه النفقات تشمل المعاشات التقاعدية ورواتب الموظفين العموميين والإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأعرب مارتشينكو عن شكره للشركاء الدوليين على مساعداتهم.

وبالنسبة للعام المقبل، أشار إلى أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن منح إضافية لدعم الميزانية، معبرا عن ثقته في أنه "يمكن تمويل النفقات ذات الأولوية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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