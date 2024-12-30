بعد استئصال نتنياهو سرطان البروستاتا، إصابة زوجته سارة نتنياهو بفيروس كورونا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:11 مساءً - بعد ساعات من خضوع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجراحة استئصال البروستات نتيجة إصابته بسرطان من الدرجة الثالثة، تم الإعلان عن إصابة زوجته سارة نتنياهو بفيروس كورونا.

إصابة سارة نتنياهو بفيروس كورونا

ووفق القناة الـ12 العبرية، التى نقلت عن مصادر مقربة من رئيس وزراء الاحتلال قوله، إن سارة نتنياهو أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا لذلك أجلت عودتها إلى تل أبيب.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس، إجراء العملية الجراحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاستئصال البروستاتا في مستشفى هداسا في القدس المحتلة.

نتنياهو يجري جراحة لاستئصال البروستاتا

وكان ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في بيان أنه سيدخل المستشفى الأحد، لإجراء عملية استئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو وقتها، أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".

وكان نتنياهو خضع فى مارس الماضى، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي يوليو من العام الماضي 2023 زرع الأطباء لـ نتنياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

والد جندي إسرائيلي أسير بغزة يطلب من الجنائية الدولية إجبار نتنياهو على وقف الحرب ما هي مضاعفات مرض نتنياهو وهل يسبب الوفاة؟

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.